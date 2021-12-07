Diyarbakır'da ailesine dehşet yaşatan katil zanlısı baba, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da ailesine dehşet yaşatan katil zanlısı baba, adliyeye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 18 yaşındaki oğlunu öldüren, eşini ve kızını da ağır yaralayan zanlının Mahmut B., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31'inci Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelmişti. Olayda, baba Mahmut B., cinnet getirerek eline aldığı bıçak ve makasla 18 yaşındaki oğlu Muhammed Semi B.'yi öldürüp, eşi Sabika B. ve Elif B.'yi ağır yaralamıştı.

Gözaltına alınan katil zanlısı baba Mahmut B., verdiği ilk ifadesinde eşiyle daha önce de tartıştıklarını ama bu kez kendisine ihanet ettiği ve aldattığı için böyle bir olay gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Katil zanlısı Mahmut B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha önce de ailesine şiddet uyguladığı için 3 kez evden uzaklaştırma kararı aldığı, önceki gün biten uzaklaştırma kararının sona ermesiyle eşinin tekrar bir başvurusu olmaması üzerine eve döndüğü ve olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan katil zanlısı baba Mahmut B., bugün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır adliyesine getirildi.