Diyarbakır'da itirazlar sürüyor, AK Parti 17 ilçede, CHP 2 ilçede sandık sonuçlarına itiraz etti

Beraber yol yürüdükleri parti seçimin en büyük kaybedeni oldu

1 milyon 143 bin 887 seçmenin oy kullandığı Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığı, 17 ilçede 100'ün üzerindeki sandık sonucuna itiraz etti. Çeşitli sebeplerle yapılan itirazlar kabul edildi.

CHP'DEN UYUŞMAZLIK İDDİASI

CHP İl Başkanlığı da Bismil ve Kayapınar ilçelerindeki 26 sandığa itiraz etti. Yapılan itirazın, 'CHP yönetiminin ıslak imzalı raporları ile YSK'nın yüklediği veriler arasında ortaya çıkan uyuşmazlık' gerekçesiyle yapıldığı belirtildi. İl Seçim Kurulu'na yapılan itiraz değerlendirilmeye alındı.

CHP 21 YIL SONRA DİYARBAKIR'DAN VEKİL ÇIKARDI

İl Seçim Kurulu'nca resmi olmayan kesin sonuçlara göre yüzde 22,67 oy alan AK Parti'den Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman milletvekili seçildi. Yüzde 7,87 oy alan CHP ise 21 yıl sonra Diyarbakır'da milletvekili çıkardı. Mustafa Sezgin Tanrıkulu CHP'den Meclise girmeyle hak kazandı.

DİYARBAKIR'DA KILIÇDAROĞLU YÜZDE 72 ALDI

Diyarbakır'da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 71,96'sını, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 26,48'ini aldı.