Diyarbakır'da AK Parti binasına saldırı! 2 kişinin gözaltına alındığı olay anbean görüntülendi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen olayda, Zirve Mahallesi'nde bir binanın 2'nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği motolof kokteylini ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı. Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. .

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada AK Parti İlçe Binasına yapılan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde parti binasının karşısına geçen bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra beraberinde getirdiği malotof kokteylini ateşe verip binaya fırlattığı görüldü. Olay anında bina önünde asılı olan parti flamaları da yanarken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

"CAN VE MAL KAYBI OLMADI"

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.06.2021 günü saat 21.10 sıralarında Ak Parti Hani İlçe Binasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saldırıyla ilgili olarak, olayın faili olduğu tespit edilen M.E. ve olay esnasında gözcülük yapan Ş.B. isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmışlardır. Saldırıda kayda değer herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Konu ile ilgili tahkikat Hani Cumhuriyet Başsavcılığı'"Vnın koordinesinde devam etmektedir"

ÖMER ÇELİK: HER TÜRLÜ PROVOKASYONU YENECEK GÜCE SAHİBİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Hani ilçe binasına yapılan saldırıyla ilgili "Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz" dedi. AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada "Partimizin Diyarbakır Hani ilçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. Ak Parti dimdik ayaktadır. Ak Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. Ak Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz" ifadelerini kullandı.