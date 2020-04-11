Diyarbakır'da AK Parti'den evinden çıkamayan yaşlılara destek - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlılara destek sunuyor.

AK Parti Diyarbakır İl Sosyal Politikalar Başkanlığı ile partinin kadın ve gençlik kolları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile parti üyelerine ulaşmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kentte 17 ilçede 65 yaş üzeri kişiler telefonla aranarak, 'Evde kal.' çağrılarına uymaları istendi. Görüşmelerde ihtiyaçları olduğu belirlenenlere, evlerinde ziyarette bulunulup, istedikleri malzemeler teslim edildi.

İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiklerini ve taleplerini aldıklarını belirtti.

Ellerinden geldiği kadar ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını bildiren Budak, "Çok güzel dönüşler oldu. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız, gönül dolusu saygı ve sevgilerini Cumhurbaşkanımıza iletti." dedi.

Budak, evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üzeri kişilerin bu süreçte yanında olunmasının önem taşıdığını vurgulayarak, "Özellikle maaşını çekemeyen ve kimsesi olmayanlara yardım ediyoruz. Evinde temizlik yapılması gereken bazı yaşlılarımız var, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

67 yaşındaki İzzet Şin de evinden çıkamadığını belirterek, "Uygulama çok güzel. Gelip bizimle görüşüyorlar. İhtiyacımız varsa gideriyorlar. Maaşımızı evimize getiriyorlar. 20-25 gündür dışarı çıkmadım. Maskelerimiz evimize geliyor. Devlet her şeyimizi temin ediliyor." diye konuştu.