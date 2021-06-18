Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı anı kamerada - Son Dakika

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen olayda, Zirve Mahallesi'nde bir binanın 2'nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği motolof kokteylini ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı. Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. .

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada AK Parti İlçe Binasına yapılan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde parti binasının karşısına geçen bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra beraberinde getirdiği malotof kokteylini ateşe verip binaya fırlattığı görüldü. Olay anında bina önünde asılı olan parti flamaları da yanarken, saldırgan yaya olarak kaçtı.