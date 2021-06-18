Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı (2) - Son Dakika

SALDIRGAN ve YARDIM EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına molotof kokteyli ile yapılan saldırının ardından polis, yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırgan M.E. ve ona yardım ettiği belirlenen Ş.B.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber: DİYARBAKIR,