Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı

6 saat önce

Diyarbakır'da AK Parti'ye katılan yeni üyeler için program düzenlendi.

Diyarbakır'da AK Parti'ye katılan yeni üyeler için program düzenlendi.

İş adamı Süleyman Çiçek öncülüğünde AK Parti'ye yeni katılan yaklaşık 1000 kişi için il başkanlığı önünde tören yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, burada yaptığı konuşmada, yeni üyeleri aralarında görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kendini yenilediğini vurgulayan Budak, "Milletin bağrından AK Parti çıktı. 19 yıldır iktidarını devam ettiriyor. Sizlerin ve milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Çiçek ise AK Parti'nin yaptığı hizmetlere işaret ederek, "Feraset sahibi liderin yanında durarak vatandaşlık görevini yerine getiririz. Vicdanımızın sesini dinleyerek gelecek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Budak, iş adamı Çiçek'e temsilen AK Parti rozeti taktı.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu katıldı.

Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı

Diyarbakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarını açıkladı: Amerika'dan 7, Avrupa'dan 3 vakamız var Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Son Dakika Haberleri
00:16 Dikili açıklarında motoru arızalanan bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı
00:15 Bilecik'teki büyük yangın sonrası ilk açıklama geldi
00:13 Bakan Koca: "Avrupa'dan 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var"
00:13 Ankara Valiliğinden yurttaki gözlem görüntüleri hakkında açıklama
00:12 Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:19:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]