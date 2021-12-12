Diyarbakır'da AK Parti'ye 200 kişi katılım sağladı - Son Dakika

Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törenle partiye yeni katılan 200 kişiye rozet takıldı.

AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin vizyon olarak büyük dönüşümlerin, değişimlerin altına imza atan bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da AK Parti ailesinin daha da güçleneceği bir program için bir araya geldiklerini ifade eden Aydın, "AK Parti'ye katılım hususunda bizimle istişare ettiler. Bugün başka bir partiden evlerine, yuvalarına dönmüş oldular." dedi.

Aydın, katılım gösterenlerle Diyarbakır ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de Türkiye ve dünya siyasetinde AK Parti'nin yerine ve önemine değinerek, "200 kardeşimiz partimize iştirak etti. Bunların büyük kısmı Gelecek Partisi'nden. Onların da rozetlerini takacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılardan rozetleri takıldı.

Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile parti yöneticileri katıldı.