FİSKAYA ŞELALESİ, YENİDEN AKMAYA BAŞLADI - Son Dakika

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, kentin tarih ve turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Fiskaya Şelalesi'nin yeniden akmasını sağladı.

Sur ilçesindeki Fiskaya Şelalesi'nin sit alanı içerisinde yer alması nedeniyle çalışmalarını yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, alt kısımda bulunan 85 tonluk biriktirme havuzundaki suyu saniyede 80 litre devir daimlik pompa ile şelaleyi tekrar akar hale getirdi. Çalışmaya ilişkin açıklama yapan Vali Münir Karaloğlu, "Fiskaya Şelalesi yeniden akıyor. Şehrimizin her bir köşesini, her bir değerini eski güzel günlerine kavuşturmak için gündüz gece demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SEYİR TERASI DA YENİLENECEK

Şelale ile bütünlük sağlayan seyir terasıyla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, hazırladığı proje Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Çalışma kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Fiskaya Şelalesi'nin üst kısmında eskiyen seyir terasını yenileyecek.