Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa yolunda, kar yağışıyla zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan boş akaryakıt tankeri, refüje devrildi. Kazada tanker sürücüsü, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 06 CAB 081 plakalı ve boş akaryakıt tankeri, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.