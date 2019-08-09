Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da akıl almaz kaza
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Diyarbakır'da akıl almaz kaza

27 dakika önce

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye araç çarptı.

Diyarbakır'da akıl almaz kaza, System.String[]
Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye araç çarptı. Savrulan adam, yoldan geçen otobüse çarpıp ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Elazığ Caddesi yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 AAD 398 plakalı otomobil, caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarpıp savurdu. Metrelerce savrulan adam, bu sırada yoldan geçen halk otobüsüne çarpıp yere düşerek ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen vatandaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Yenişehir, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:47 Kaynak: İHA
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