Diyarbakır'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular - Son Dakika
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Diyarbakır'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular

21.05.2022 12:33

Siirt'ten Gaziantep'e gitmek için yola çıkan bir aile, Diyarbakır'da mola verdikleri sırada oyun oynamak için taşların arasına saklanan 3 yaşındaki kızlarını unutarak yola devam etti. Uzunca bir süre sonra kızlarının arabada olmadığını fark eden aile, polis yardımıyla kızlarını bulup rahat bir nefes aldı.

Bir anlık dalgınlıkla yaşanan olayla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Siirt ilinden Gaziantep iline seyir halinde bulunan bir aile Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 34'üncü kilometresinde mola verdiği esnada E.B. (3) isimli kız çocuğu araçtan inerek oyun oynamak için taşların arasına saklanmış ve daha sonra ailesi çocuğu o bölgede unutarak yola devam etmişlerdir. Gaziantep iline gitmekte olan aile, Siverek ilçe sınırına geldiklerinde kızlarının araçta olmadığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuşlardır" denildi.

BULUNUP AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Açıklamada ayrıca, "Alınan ihbar üzerine, jandarma devriyesi çocuğun araçtan indiği bölgede arama faaliyetine başlamıştır. Yaklaşık olarak yarım saat süren arama sonucunda kayıp çocuk, Kayapınar ilçesi Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında bulunarak ailesine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Aile, çocuklarını bulan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular - Son Dakika


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