Diyarbakır'da akıl almaz olay...Yolda yürüyen genç kıza darp iddiası - Son Dakika

Diyarbakır'da akıl almaz olay...Yolda yürüyen genç kıza darp iddiası

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ekmek almak için evinden çıkan genç kız, iddiaya göre kıyafeti nedeni ile bir şahıs tarafından darp edildi. Bileği yerinden çıkan ve dişi kırılan talihsiz kız, korkudan eve gidemez duruma geldi.

Olay, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kübra E. ekmek almak için indiği marketten eve döndüğü esnada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Giydiği kıyafeti nedeni ile darp edildiğini savunan Kübra E.'nin bileği yerinden çıkarken dişi de kırıldı. Hayatının şokunu yaşayan Kübra E., neye uğradığını şaşırırken saldırgan elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı.

"Böyle insanlar sokakta gezmemeli, potansiyel katil bunlar"

Başından geçen olayı İhlas Haber Ajansı muhabirlerine anlatan Kübra E., bu tür insanların sokakta dolaşmaması gerektiğini ve bunların potansiyel katil olduklarını söyledi. Kübra E., "Ekmek almaya indim, dönüşte eve giderken sarıklı, sakallı, siyah gömlek ve şalvar giymiş bir adam ben telefonla ilgilenirken bana yumruk attı. Kulağım çınlıyorken kafamı kaldırdım adama baktım, ne olduğunu anlamaya çalışırken hayal mi gerçek mi çözemiyordum. Saçıma yapışınca kendime geldim, kendimi korumaya çalıştım, birileri kurtarır diye bekliyorum, kimse kurtarmadı. En son dayanamadım bağırdım alsanıza şu adamı diye öyle çektiler adamı. Adam hala gitmedi köşede bekliyordu, polisi arayın dedim kimse aramadı, ben kendim aramaya çalıştım elim titriyordu bulamıyordum nasıl arayacağımı. Bir şekilde polisi arayabildim adam kaçtı, ara sokağa girdi peşinden gittim elimde telefon ile onun görüntüsünü çekmeye çalışıyordum, bir anda sokakta kayboldu. Çevredekiler sonra gelip yardım ettiler su verdiler. Ambulans geldi beni hastaneye götürdü, hastanede darp raporu aldım sonra karakola giderek şikayette bulundum. Bu insanlar nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar, biz sokakta rahat rahat yürüyemeyecek miyiz, daha önce başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim ve aklımın ucundan geçmezdi. Nasıl bir insan bana vurup elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. O gün eşofman giymiştim, ekmek almaya inmiştim ceket de giymiştim, iki dakikada başıma neler geldi. Böyle insanlar sokakta gezmemeleri potansiyel katil bunlar. Korkuyorum bugün eve nasıl gideceğim onu düşünüyorum" dedi.