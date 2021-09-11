Üye Girişi
Diyarbakır'da akıllı bisiklet sistemi projesi kuruldu - Son Dakika

Diyarbakır'da akıllı bisiklet sistemi projesi kuruldu

11.09.2021 12:13

Diyarbakır'da 'Akıllı Bisiklet Sistemi' hayata geçirildi Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı ilklere imza atmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da 'Akıllı Bisiklet Sistemi' hayata geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı ilklere imza atmaya devam ediyor. Daha önce bir çok proje ile ismini duyuran Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı ilk defa Yeşil Kuşak Projesi içerisinde yer alacak Akıllı Bisiklet Sistemini hayata geçirdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi Fabrika Mahallesinde oluşturulan Yeşil Kuşak Projesi içerisinde yer alan Akıllı Bisiklet Sistemi ile bir ilke imza attı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin katılımıyla hayata geçen Akıllı Bisiklet Sistemi Projesinin ilk sürücüsü Başkan Beşikçi ve çevredeki çocuklar oldu. Başkan Beşikçi, sistemin ilk minik sürücülerine 1 aylık ücretsiz kulanım kartı verirken, aşıya davet edilmesi için ilk dozunu yapan vatandaşlara da 1 aylık ücretsiz bisiklet kartı vereceğini açıkladı. Başkan Beşikci, "Bugün bizlerde 2020 Avrupa Ulusal Hareketlilik Haftasında ulusal ödülü almaya layık görülmüş Yeşil Kuşak başlangıç noktasında Diyarbakır'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. 9 bisikletten oluşan vatandaşlarımızın çok uygun ücretlerle kullanabileceği Diyarbakır'ın ilk akıllı bisiklet noktasını oluşturduk. Bu noktada hem Yenişehir Belediyemizin hizmete koyduğu bisiklet yolları hem de büyükşehir belediyemizin şehri baştan aşağı kuşatan yapımına da devam eden yeni bisiklet yollarında vatandaşlarımız akıllı bisikletlerimizi hem sportif hem de eğlence faaliyeti noktasında ve farklı noktalara inşa edeceğimiz yine akıllı bisiklet noktalarında ulaşım amaçlıda çevreci ve ekonomik koşullarda kullanım imkanına sahip olacak. Bizlerde Yenişehir Belediyesi olarak bir ilki gerçekleştirerek bu hizmeti vatandaşlara sunmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız bu hizmetimizden ekonomik olarak çok uygun fiyatlarla yararlanabilecektir" dedi.

Aşı olana bir ay ücretsiz bisiklet kullanma

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, aşı olmamış vatandaşların ilk doz aşılarında ücretsiz 1 ay bisiklet kullanma hakkı verecekleri müjdesini ileterek vatandaşları aşıya teşvik etti. Başkan Beşici, "Bugün bu güzel hizmeti faaliyete geçirmekle birlikte Diyarbakırlı vatandaşlarımıza bir müjdeyi paylaşmak istiyoruz. Şuana kadar aşısını olmamış vatandaşlarımızın ilk doz aşısını yaptıranlara bir ay boyunca belirli saatlerde ücretsiz bisikletlerimizi kullanmak üzere kartlarına yükleme yaparak ücretsiz bir şekilde onların kullanımına açacağız inşallah" diye konuştu.

Ücretsiz bir ay bisiklet turu alan Recep Bozkurt, bisiklet alacak paraları olmadığını, ücretsiz 1 ay bisiklet kartı hediye edildiğini kaydetti. Bozkurt, "2 TL ile bisiklet sürüyoruz, Allah razı olsun başkanımızdan. Bize bir ay ücretsiz bisiklet kullanma hakkı verdi. Bisikletler çok güzeldi başkanımızla sürdük mükemmeldi" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da akıllı bisiklet sistemi projesi kuruldu
Diyarbakır'da akıllı bisiklet sistemi projesi kuruldu
Diyarbakır'da akıllı bisiklet sistemi projesi kuruldu
Diyarbakır'da akıllı bisiklet sistemi projesi kuruldu

Belediye Başkanlığı, Diyarbakır, Yenişehir, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da akıllı bisiklet sistemi projesi kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun 13:22 Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu 13:19 Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı 13:15 Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı
Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı 11:28 Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı Pes dedirten olay: Köpeği ezdi, araçtan düşen parçayı alıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti 11:08 Pes dedirten olay: Köpeği ezdi, araçtan düşen parçayı alıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti 10:53 Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti 10:49 Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Marmara'da 450 farklı noktada müsilaj incelemesi yapan uzmanlardan uyarı: Bu seneki manzarayı arayacağız 10:35 Marmara'da 450 farklı noktada müsilaj incelemesi yapan uzmanlardan uyarı: Bu seneki manzarayı arayacağız

Son Dakika Haberleri
13:22 Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun
13:21 Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı
13:19 Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu
13:16 Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin
13:14 Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı
11:29 Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap
11:22 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:21 Ali Akman fırtına gibi esti! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı
10:52 Eski nişanlısını rahatsız edince, kuzenler duruma müdahale etti! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
10:51 Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur
Oğlu için Müge Anlı'da başvurmuştu, 6 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni sahile vurdu Oğlu için Müge Anlı'da başvurmuştu, 6 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni sahile vurdu         
13:42
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı         
13:21
Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin         
13:16
"Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et" diye dua etti, 5 yıl sonra şehit oldu         
11:34
Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi         
11:20
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" dedi, gerçek bambaşka çıktı         
10:54
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı         
10:53
Kız meselesi yüzünden mekanı birbirine kattı, ortalık savaş alanına döndü Kız meselesi yüzünden mekanı birbirine kattı, ortalık savaş alanına döndü         
10:39
Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı         
10:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 milyon liralık tesisi açtı! Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 milyon liralık tesisi açtı! Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlatacak         
10:07
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 13:45:16. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da akıllı bisiklet sistemi projesi kuruldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement