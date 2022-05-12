Diyarbakır'da akıllı sayaç uygulaması yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da akıllı sayaç uygulaması yaygınlaşıyor

12.05.2022 14:15
Diyarbakır'da akıllı sayaç uygulaması yaygınlaşıyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kayıp ve kaçak su kullanımının önüne geçmek için başlattığı akıllı sayaç uygulamasını genişletiyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kayıp ve kaçak su kullanımının önüne geçmek için başlattığı akıllı sayaç uygulamasını genişletiyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DİSKİ, personel tasarrufu, insan hatalarını en aza indirmek, müşteri memnuniyetini artırmak, kayıp, kaçak oranını düşürmek, vatandaşların hakkını korumak, su yönetimini daha sağlıklı yönetmek ve tahakkuk oranlarını artırmak amacıyla akıllı sayaç okuma saati monte etmeye devam ediyor.

DİSKİ ekipleri, mart ayından itibaren iş yeri ve hanelere 3 bin akıllı sayaç taktı. İlk etapta imara yeni açılan yapılarda çalışmalar yürüten ekipler, uygulamanın verimli olması durumunda daha sonra kentin diğer noktalarında da akıllı sayaçlar monte etmeye başlayacak.

DİSKİ'nin, teknolojiye ayak uydurarak yaygınlaştırmayı hedeflediği akıllı sayaç okuma sistemi abonelere ön ödeme olanağı sağlıyor.

Aboneler sunulan seçenekle istedikleri ücreti önceden ödeyip içme suyunu kullanabiliyor.

Akıllı sayaç okuma, su kaçağı, aşırı tüketimde ve sayaca herhangi bir müdahalede sistem uyarı veriyor. Sistem uzaktan olumsuz durumlara müdahalede bulunabiliyor.

Sistemin tamamen devreye girmesiyle birlikte DİSKİ, personel ve maliyet açısından önemli bir tasarruf sağlamış olacak.

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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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