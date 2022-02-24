Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

24.02.2022 14:08

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba olan aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba olan aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Aşağıkonak Mahallesi'nde akraba olan Aktağ aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı.

Olayda yaralanan 10 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.A. ve F.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Diyarbakır, kavga, Çınar, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! DİYARBAKIR - Akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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