Diyarbakır'da alacak verecek meselesinde silahlı çatışma: 2 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da alacak verecek meselesinde silahlı çatışma: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da alacak verecek meselesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi silahla yaralanırken, bir öğrencide seyir halindeki servis aracına isabet eden kurşundan kaynaklı cam kesikleriyle yaralandı.

Olay, Diyarbakır2ın Kayapınar İlçesi Tekel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir emlak dükkanında tehdit ederek basan şahıslar işletmeciyle kavga etti. kavga kısa sürede tartışmaların büyümesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Güpe gündüz çatışan şahıslardan Ahmet G. ensesinden silah mermisi yarasıyla ağır yaralandı. Öte yandan kör kurşunlar çevredeki birçok yere isabet ederken seyir halindeki bir servis aracının camından girdi. Korku dolu anlar yaşayan öğrencilerden biri cam kesiği sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine birçok güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Öte yandan olaya karıştığı tespit edilen bir kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.