Diyarbakır'da alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Diyarbakır'da alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

23.03.2022 13:54
Diyarbakır'da alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alevlere teslim olan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alevlere teslim olan hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Elazığ Yolu üzerinde bulunan Tekstil Organize Sanayine bölgesinde hafif ticari araçta yangın çıktı. Araç sahibinin 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Can kaybının olmadığını yangında ekipler, aracın motor kısmında elektrik bağlantısından yangının çıktığı değerlendirmesinde bulundu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Diyarbakır'da alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Diyarbakır'da alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

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Diyarbakır, Yenişehir, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da alevlere teslim olan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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