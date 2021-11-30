Diyarbakır'da Ali Emiri Bilgievi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde çocukların eğitimlerine destek olmak için inşa ettiği Ali Emiri Bilgievi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentte çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

İlçede Koşuyolu Parkı içinde yaklaşık 1500 öğrencinin faydalanacağı "Ali Emiri Bilgi Evi"nde inşaat çalışmaları Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülüyor.

Ali Emiri Bilgievi, 9 derslik, akıl ve zeka dersliği, resim atölyesi,müzik kulübü atölyesi, 2 bilişim dersliği, 136 kişilik konferans ve seminer salonu, 3 yarı açık teras ve geniş bahçesiyle öğrencilerin hem eğitim öğretim hem de sosyal kültürel faaliyetleri için ücretsiz olarak hizmet verecek.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine MEB destekli ve okul derslerine takviye dersleriyle hizmet verecek bilgi evinde öğrenciler, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler ve İngilizce gibi branş dersleri görecek.

Bilgi evinde, öğrenciler haftanın 7 gününde de alanında uzman psikolojik danışmanlık rehberlik hizmetinden yararlanacak.