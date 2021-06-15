Üye Girişi
DİYARBAKIR'DA ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ TEDAVİSİ İÇİN 50 YATAKLI İKİ MERKEZ KURULDU - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ TEDAVİSİ İÇİN 50 YATAKLI İKİ MERKEZ KURULDU

15.06.2021 19:07
DİYARBAKIR'DA ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ TEDAVİSİ İÇİN 50 YATAKLI İKİ MERKEZ KURULDU, System.String[]

DİYARBAKIR'da yapımı tamamlanan 50 yataklı Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), hasta kabulüne başladı.

DİYARBAKIR'da yapımı tamamlanan 50 yataklı Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), hasta kabulüne başladı. Merkezlerde incelemelerde bulunan Vali Münir Karaloğlu, bağımlılıkla mücadelede eksik olan ayağın tamamlandığını söyledi.

Diyarbakır'da, yapımı tamamlanan 50 yataklı AMATEM ile ÇEMATEM hasta kabulüne başladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile beraber, merkezlerde incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Karaloğlu, iki merkezin çevre illere de hizmet vereceğini ifade ederek, "Bağımlılıkla mücadele zor bir iş, zor bir süreç, çok tarafı olan bir süreç. Maddenin, uyuşturucunun imalatından arzına, sonra bulaşanın tedavisinden rehabilitasyonuna kadar, farklı ayakları olan uzun bir süreç, yorucu bir süreç. Ama Diyarbakır'da şu anda açılışını yapmış olduğumuz ve hasta kabulüne başladığımız, Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı hizmet verecek olan AMATEM ile ÇAMATEM birimlerimizle beraber, bağımlılıkla mücadelede eksik ayaklarımız tamamlanmış oldu. Bağımlılık, sadece devletin veya devletin içinde belli kurumların görevi değil, bütün toplumun topyekun mücadele etmesi gereken bir konu" dedi.

'5 AYDA 30 MİLYON KÖK KENEVİRİNİN ELE GEÇİRİLDİ'

Diyarbakır'da uyuşturucu ile ilgili yapılan mücadeleyi de aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Geçen sene Diyarbakır'da sadece jandarma bölgesinde, Jandarma Komutanlığımız tarafından 98 milyon kök kenevir yakalandı ve imha edildi. Yine geçen sene Emniyet ve Jandarma bölgemizde, polis ve jandarmamız, Diyarbakır sınırları içerisinde 60 ton toz ve kubar esrar yakaladı. Yine geçen sene 844 kişi uyuşturucu işine bulaştığı için, imal ettiği için, sattığı için, pazarladığı için Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tarafından gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmıştı. 2021'e geldiğimizde, 2020 ile 2021'in ilk beş ayını mukayese ettiğimizde, olay sayısında geçen seneki olay sayımız toplam 5 ay içerisinde 909 iken, bu sene bin 688'e çıkmış Emniyet ve Jandarma bölgemizde. Bu ne demek, olayda yüzde 85 artış var. Bu iyi bir şey mi, bu kötü bir şey. Belki kolluk birimlerimizin çalışması, gayreti açısından iyi bir şey. Ama kentte maalesef narkotik suçlarla ilgili faaliyetlerin de devam ettiğini gösteriyor. Yine yakalanan şüpheli bakımından, geçen sene ilk 5 ayda, bin 47 kişi yakalamışız, bu sene bin 681 kişi kolluk birimlerimiz tarafından yakalanmış. Bu da yaklaşık yüzde 60'lık bir artışa tekabül ediyor. Tutuklamalara gelince, geçen sene ilk 5 ayda 253 kişi tutuklanmışken, bu sene Emniyet ve Jandarmamızın yapmış olduğu çalışmalarla, 412 kişi tutuklanmış. Bu da yüzde 62'lik bir artışa tekabül ediyor. Geçen sene ilk 5 ayda, 3 milyon 652 bin kök kenevir imha etmişiz, bu sene ilk 5 ayda 30 milyon kök kenevir, bugüne kadar Jandarmamızın yapmış olduğu çalışmalarla yakalamış ve imha etmişiz. Artış yüzde 733."

'BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE TEDAVİ AYAĞINI YÜRÜTECEK'

Kolluk kuvvetlerinin mücadelesinin yanı sıra, ikinci ayak olarak, bir şekilde maddeye bulaşıp, bağımlı hale gelenlerin tedavisi ile ilgili, Diyarbakır'daki eksiğin tamamlandığını belirten Karaloğlu; "Şimdi ikinci ayak, bir şekilde maddeye bulaşan bağımlı hale gelenlerin tedavisi ile ilgili, Diyarbakır'da eksiğimiz vardı. Şimdi Sağlık Bakanlığı'mızın AMATEM VE ÇEMATEM'i, sadece Diyarbakır'a değil, bölgeye de hizmet verecek 50 yataklı, içerisinde her türlü detayın düşünülmüş olduğu iki sağlık birimini, bağımlılıkla mücadele tedavi ayağını yürütecek iki birimimiz de oluşmuş oldu" dedi.

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Diyarbakır, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ TEDAVİSİ İÇİN 50 YATAKLI İKİ MERKEZ KURULDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı 19:58 Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu 19:54 Macaristan-Portekiz maçında uzun süre sonra tribünlerde renkli görüntüler oluştu Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi 19:29 Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi
Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, kanser aşısı için 2023'ü işaret etti 19:22 Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çifti, kanser aşısı için 2023'ü işaret etti Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler 19:00 Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı 18:32 Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı
Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti 17:57 Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan heyecanlandıran Edin Dzeko paylaşımı F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan heyecanlandıran Edin Dzeko paylaşımı         
20:09
Seda'dan Mali'ye Seda'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Hacze giden avukatın kafasına silah dayayan şahsa Adalet Bakanı Gül'den sert tepki: Adalete saldırı kabul ediyoruz Hacze giden avukatın kafasına silah dayayan şahsa Adalet Bakanı Gül'den sert tepki: Adalete saldırı kabul ediyoruz         
19:26
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı         
18:50
Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi         
18:01
Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor         
17:11
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla         
16:33
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 20:17:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR'DA ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ TEDAVİSİ İÇİN 50 YATAKLI İKİ MERKEZ KURULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement