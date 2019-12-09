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Diyarbakır'da alkollü sürücü terör estirdi

6 saat önce

Diyarbakır'da iddiaya göre direksiyon başında alkol alan sürücünün kullandığı araç, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Diyarbakır'da alkollü sürücü terör estirdi, System.String[]

Diyarbakır'da iddiaya göre direksiyon başında alkol alan sürücünün kullandığı araç, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. 1'i bebek 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası alkolü şahıs kız arkadaşını da alarak olay yerinden kaçtı.


Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 354. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, araçtaki 2 kişi ile birlikte direksiyon başında alkol alan sürücünün kullandığı 21 GS 733 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşağa hızlı girince 21 KF 816 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 21 KF 816 plakalı otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi ile diğer araçtaki 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, yaralı olan alkollü şahıs ve kız arkadaşı diğer arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kaçan şahıs ve kız arkadaşını kısa sürede yakaladı. Kaza yapan otomobildeki alkollü şahıslar suçu birbirinin üzerine attı. Güvenlik güçleri, sürücünün kim olduğunu tespit etmek için şahısları ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:04 Kaynak: İHA
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