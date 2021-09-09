Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saate 16 bin 148 TL ceza yedi - Son Dakika

Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saate 16 bin 148 TL ceza yedi
09.09.2021 10:18
Diyarbakır'da kazalara sebebiyeti engellemek için akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar devam eden trafik denetimlerinde 1 saate alkollü ve ehliyetsiz sürücülere 16 bin 148 TL ceza kesildi.
Diyarbakır'da kazalara sebebiyeti engellemek için akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar devam eden trafik denetimlerinde 1 saate alkollü ve ehliyetsiz sürücülere 16 bin 148 TL ceza kesildi.
Diyarbakır'da trafik kazalarının birçoğu alkolü ve ehliyetsiz sürücülerden kaynaklandığı için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama notaları kurdu. Haftanın 7 günü devam eden denetimlerde dün uygulanan çalışmalarda 1 saate ehliyetsiz ve alkollü 6 sürücüye 16 bin 148 TL para cezası uygulandı. Araçlar trafikten men edildi. Kimi vatandaş 'ben hayatta öyle bir şey yapmam cihazı uzatma üflemem' diyerek alkol kontrolünü reddetti. - DİYARBAKIR
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