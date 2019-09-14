Diyarbakır'da altın işlemeli İncil ile İbranice işlemeli ferman ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, ceylan derisi üzerine altın yazmalı 15 yaprak ve 30 sayfadan oluşan İncil ile deri üzerine İbranice işlemeli ferman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, kent merkezinde ikamet eden 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları ve 800 yıllık olduğunu iddia ettikleri tarihi kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde 12 Eylül'de düzenlenen operasyonda söz konusu şüpheliler, dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Açıklamada, "Şahısların üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada, ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yaprak ve 30 sayfadan oluşan İncil ile deri üzerine İbranice işlemeli ferman ele geçirildi. Olayda ele geçirilen kitaplar muhafaza altına alınmış, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır." denildi.