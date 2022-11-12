Diyarbakır OSB'de alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır OSB'de alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

12.11.2022 12:57

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde alüminyum üretimi yapılan bir fabrikanın fırın kısmında patlama yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Özel kıyafetli ekiplerin fabrikadaki çalışması devam ediyor.

Sabah saatlerinde, Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2'nci etapta meydana gelen olayda; alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında çalışma yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER OLAY YERİNE KOŞTU

Fabrika çalışanlarının bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kimyasal- biyolojik- radyolojik- nükleer tehditlere (KBRN) karşı özel kıyafetli AFAD ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahaledenin ardından, patlamada yaralanan 4 işçi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Fabrika içinde KBRN'ye karşı özel kıyafetli ekiplerin çalışması sürerken, patlamanın nedeni ise araştırılıyor.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

Diyarbakır OSB'de alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır OSB'de alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır OSB'de alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır OSB'de alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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Diyarbakır, OSB, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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