Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri start aldı
Son Dakika Spor Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri start aldı

Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri start aldı

1 saat önce

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 7-14 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile start aldı.

Diyarbakır'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri start aldı, System.String[]

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 7 - 14 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Sümer Ortak Yaşam Alanı önündeki kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne ASKF, Diyarbakır Spor taban birlikleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri antrenörler, spor kulüpleri başkanları, yöneticileri, öğrenciler ve bir çok vatandaş katıldı.


Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta düzenlenen çelenk bırakma törenin de Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ile Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan da katıldı.


Etkinlikte bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, sporda başarının amatör bir ruh ve profesyonel bir anlayışla mümkün olabileceği söyledi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan ise, amatör sporların profesyonel branşlara adım atmanın temel noktası olduğunu söyledi.


Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli spor branşlarında yaş gruplarına göre minik, yıldız, genç, büyük ve veteran kategorilerinde faaliyetler gerçekleştirilecek. - DİYARBAKIR

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Diyarbakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
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