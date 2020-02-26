Diyarbakır'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ambulansın otomobile, otomobilin de yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ambulansın otomobile, otomobilin de yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Teğit yönetimdeki 34 UV 5023 plakalı otomobil, Diyarbakır- Batman kara yolunun Yeni köy mevkisinde yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen Mazlum Ayaz'ın kullandığı 21 BL 295 plakalı ambulans, otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Bakır, Zeynep Bakır ve Büşra Kutluay'a çarptı.

Yaralanan Osman Nas, Ayşe Nas, Süleyman Teğit, Zehra Bakır, Zeynep Bakır ve Büşra Kutluay, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır, Bismil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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