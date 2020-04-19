Diyarbakır'da ambulans, otobüs ve kamu araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatları doğrultusunda kentte ambulans, otobüs ve kamu araçları dezenfekte ediliyor.



İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 129 otobüs kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar için tahsil edildi. Ulaşım Daire Başkanlığı bunun yanında kentteki ambulans, otobüs ve kamu araçlarını da sürekli dezenfekte etmeye başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Koordinatörü Şevket Toprak, kamu kurum araçlarını dezenfekte işleminin devam edildiğini söyledi. Toprak, "Bugün kısıtlamanın ikinci günü ve korona virüs şüphelisi hastaları taşıyan ambulansların dezenfekte işlemini ücretsiz bir şekilde istasyonumuza başvurdukları zaman yapıyoruz. Tabi bunun birlikte resmi kurum araçları ve otobüslerimizi de her gün olduğu gibi bugünde görevden dönerken ve göreve giderken dezenfekte işlemi uyguluyoruz" dedi. - DİYARBAKIR