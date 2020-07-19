Diyarbakır'da ambulansa silahla ateş eden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da ambulansa silahla ateş eden zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde doğum sancıları başlayan hastaya müdahale için giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulansa, silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde doğum sancıları başlayan hastaya müdahale için giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulansa, silahlı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı.

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13 Temmuz gecesi Kaynartepe Mahallesi 269. sokakta doğum vakasına giden 112 Acil Servis ekibine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren R.T. yakalanırken, saldırıda kullanılan silah ele geçirildi.

R.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Merkez Bağlar ilçesinde 13 Temmuz'da doğum sancıları başlayan kadın için giden sağlık ekibine sözlü saldırıda bulunulmuş, ardından saldırgan olay yerinden uzaklaşan ambulansa silahla ateş etmişti.

Kurşunların isabet ettiği ambulansta can kaybı ve yaralanma olmamıştı.

Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da ambulansa silahla ateş eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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