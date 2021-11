Son dakika haberi: Diyarbakır'da amca yeğen arasındaki arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da amca yeğen arasındaki arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Arazi meselesi yüzünden 64 yaşındaki amca 47 yaşındaki yeğenini silahla vurarak öldürdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da arazi meselesi yüzünden yeğeniyle tartışan 64 yaşındaki amca 47 yaşındaki yeğenini silahla vurarak öldürdü, diğer yeğenini ise yaraladı.

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bağdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan Okay yeğeni Diyadin Okay ve Metin Okay ile iddialara göre arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Okay belinden çektiği tabanca ile yeğenlerine ateş etmeye başladı.

Ağır yaralanan yeğenlerden, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan evli ve 5 çocuk babası Diyadin Okay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan Metin Okay'ın hastanedeki tedavisi sürerken, Ayhan Okay ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.