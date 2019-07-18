Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da anız ve kurumuş ot yangınları durdurulamıyor
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Diyarbakır'da anız ve kurumuş ot yangınları durdurulamıyor

2 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde anız ve kurumuş otlar nedeniyle çıkan yangında çok sayıda ağaç kül oldu.

Diyarbakır'da anız ve kurumuş ot yangınları durdurulamıyor, System.String[]
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde anız ve kurumuş otlar nedeniyle çıkan yangında çok sayıda ağaç kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürürken, yangının çıktığı alanda bulunan onlarca ağaç küldü.

İtfaiye ekipleri vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyarırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:42 Kaynak: İHA
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