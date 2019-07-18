Diyarbakır'da anız ve kurumuş ot yangınları durdurulamıyor
2 saat önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde anız ve kurumuş otlar nedeniyle çıkan yangında çok sayıda ağaç kül oldu.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:42 Kaynak: İHA
'ın Bağlar
ilçesinde anız ve kurumuş otlar nedeniyle çıkan yangında çok sayıda ağaç kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar
Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürürken, yangının çıktığı alanda bulunan onlarca ağaç küldü. İtfaiye
ekipleri vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyarırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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