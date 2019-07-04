Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da anız yangınlarını önleme toplantısı yapıldı
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Diyarbakır'da anız yangınlarını önleme toplantısı yapıldı

1 saat önce

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, anız yangınlarını önleme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da anız yangınlarını önleme toplantısı yapıldı, System.String[]
Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, anız yangınlarını önleme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da 2019 yılı anız yangınlarını önleme çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce müdürler düzeyinde bir araya gelinerek anız yangınları ile etkin bir mücadele için gerekli değerlendirmeler ve planlamalar yapıldı. Yine bu kapsamda il ve ilçe müdürlüklerinde görevli anız ekiplerini oluşturan personellere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eğitime 16 ilçe müdürlüğünden 74 personel katılırken, eğitimde hububat ekilişinin oldukça fazla olduğu Diyarbakır'da özellikle buğday, arpa ve mısır anızlarının yakılmasını engelleyici tedbirler ile sürecin eğitim ve cezai müeyyide boyutları dile getirilip, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Eğitimde Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Korkutan ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sedat Bayar birer konuşma yaparak soruları cevapladı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personelleri Abdulhalim Ezgin ve Serhat Tantekin de toplantıya katılan anız yangın personellerine birer sunum gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:45 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel
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