Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da anlamlı turnuva sona erdi
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Diyarbakır'da anlamlı turnuva sona erdi

2 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri futbol turnuvası sona erdi.

Diyarbakır'da anlamlı turnuva sona erdi, System.String[]
Diyarbakır'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri futbol turnuvası sona erdi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen ve 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvasına Yaz Spor Okulları bünyesinde 9-18 yaş aralığındaki 200 çocuk katıldı. Turnuvada, 15 Temmuz şehitlerini anmanın yanı sıra, Yaz Spor Okulları'nda eğitim alan öğrencilere sporu sevdirmek, fiziksel ve sosyal aktivitelere katılımlarını sağlamak amaçlandı. Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, anlamlı turnuvaya katılan tüm genç sporcuları kutladığını söyledi. Demir, "Hem 15 Temmuz şehitlerimizi anmak hem de 15 Temmuz hain darbe girişiminin toplumda özellikle gençlere iyi anlatılması aktarılmasına dikkat çekmek adına 15 Temmuz Şehitleri Futbol Turnuvası düzenledik. Amacımız sadece bilgisayar başında vakit geçiren gençlik değil, çevresindeki olaylara da duyarlı bir Diyarbakır gençliğinin yetişmesidir. Oynanan tüm maçları başarıyla tamamlayan futbolcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:58 Kaynak: İHA
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