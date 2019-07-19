Diyarbakır'da "Anne Oteli" hizmete açıldı

Diyarbakır
'da Çocuk Hastalıkları Hastanesinde "Anne
Oteli" hizmete girdi.
Merkezin açılışını yapan İl Sağlık Müdürü Sait Avar, Anne Oteliyle Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören bebeklerin, sık aralıklarla anne sütüyle beslenerek yenidoğan açısından son derece önemli olan anne sütünden mahrum kalmamaları ve annelerin bebekleriyle daha rahat ilgilenebilmelerini amaçladıklarını söyledi.
Avar, Anne Otelinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Açılışın ardından merkezin açılış sürecinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.
Açılışa, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Abidin Tüzün, Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Cevat Talay, Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Demirel
, Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İzzettin Toktaş, hastane yöneticileri ve hastane çalışanları katıldı.