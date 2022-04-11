Diyarbakır'da anne babaların evlat nöbeti 952. günde - Son Dakika
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Diyarbakır'da anne babaların evlat nöbeti 952. günde

11.04.2022 14:42

Diyarbakır'da anne babaların evlat nöbeti 952. gündeDİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bulunan ailelerin evlat nöbeti 952'inci gününde de devam ediyor.

Diyarbakır'da anne babaların evlat nöbeti 952. günde

DİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bulunan ailelerin evlat nöbeti 952'inci gününde de devam ediyor.

Evlat nöbetinde olan baba Süleyman Aydın, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için 952 gündür HDP İl Başkanlığı önünde beklediklerini söyledi. Çocuklarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia eden baba Aydın, anne ve babalar olarak asla yılmayacaklarını vurguladı. Aydın, "Biz, haklı olan mücadelemizde evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. Biz buradan asla kalkmayacağız ve HDP bizim çocukları dağa göndermiştir. HDP bizim çocukları getirmediği müddetçe asla bu kapıdan kalkmayacağız ve sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Oğluna ve dağa kaçırılan diğer ailelerin çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunan Aydın, "Oğlum bakınız bizi kapılarında ölüme mahkum etmişler, sizleri de dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum etmişler. Oğlum, eğer sesimizi duyuyorsanız gelin güvenlik güçlerine teslim olun" çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da anne babaların evlat nöbeti 952. günde
Diyarbakır'da anne babaların evlat nöbeti 952. günde
Diyarbakır'da anne babaların evlat nöbeti 952. günde

YORUMLAR
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 950. gününde devam ediyor Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 950. gününde devam ediyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da anne babaların evlat nöbeti 952. günde - Son Dakika


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