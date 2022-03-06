DİYARBAKIR'DA ANTİKA ÜRÜNLER AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATILDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da bir alışveriş merkezinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa'nın çeşitli dönemlerine ait antika eserler düzenlenen bir müzayede ile satıldı. Diyarbakırlıların ilgi gösterdiği müzayedede 70 yıllık gramofon 2 bin 300 TL'ye alıcı buldu.

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa'nın çeşitli dönemlerinden kalma antika eserler açık artırma yoluyla satıldı. Antikacı Selahattin Özyıldız'ın gerçekleştirdiği müzayedeye alışverişe gelenler büyük ilgi gösterdi. Eski ev gereçleri, tablolar, müzik aletleri ve kılıç gibi birçok ürünün yer aldığı müzayedede ilgi odağı olan 70 yıllık gramofon 2 bin 300 TL'ye satıldı. Gramofonu satın alan Veysi Cevahirler, "Tarihi canlandırmak için bunu aldım. Rahmetli dedemin evinde böyle bir gramofon vardı. Çocukluğumda dinlerdim. O muhteşem sesi hala kulaklarımdadır. Eski anılarımı yaşatmak istedim. Evimin bir köşesinde kalsın istedim. Antika ürünlerimize sahip çıkalım" dedi.

Antikaya ilgi duyan İsmihan Yılmaz ise bir tablo ve bir de 'Zülfikar' aldığını belirterek, "Çok heyecanlıyım. İlk kez böyle bir organizasyona katılıyorum" diye konuştu.