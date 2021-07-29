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Diyarbakır'da antrenörlük kursu - Son Dakika

Diyarbakır'da antrenörlük kursu

29.07.2021 11:03
Diyarbakır'da antrenörlük kursu, System.String[]

Diyarbakır'da 1. Kademe Judo Yardımcı Antrenörlük kursu devam ediyor.

Diyarbakır'da 1. Kademe Judo Yardımcı Antrenörlük kursu devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığının, 2021 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu uygulama eğitimi, 8 Ağustos'ta sona erecek. 26 Temmuz'da başlayan eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehitlik Köşkler Çok Amaçlı Spor Salonunda devam ediyor. 22 kursiyerin katılımıyla devam eden eğitimin komisyon başkanlıklarını Osman Gökcül, Cihan Özkaya ve Mücahid Delioğlu yapıyor.

Komisyon başkanlarından Osman Gökcül, Diyarbakır'da devam eden kursun sorunsuz sürdüğünü söyledi. Gökcül, "1. Kademe Yardımcı Antrenörlük kursumuz faydalı bir şekilde devam ediyor. Çeşitli bölgelerden gelen antrenör adaylarımızın eğitimlerini en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. Judo faaliyetlerinin ilimizde yapılmasını sağlayan, yılda en az 4 kez ilimize gelen, judo projelerinin hayata geçirilmesi için görüşmeler yapan ve sporcularımız ile birebir ilgilenen Judo Federasyon Başkanımız Sezer Huysuza teşekkür ederim. Diyarbakır ilimiz judo eğitim faaliyetlerinin adeta merkezi haline geldi. Birçok antrenör yetiştirme kursu ve siyah kemer sınavları ilimizde yapılmaktadır. Kursiyerlerin ilimizden memnuniyetle ayrılması bizim açımızdan oldukça önemlidir. Bu tür faaliyetlerde kültürel kaynaşmalar gerçekleşmektedir. Kursiyerlerimizi ziyaret edip birebir ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Turgay Sayın ve Spor Şube Müdürü Baki Karabulut'a ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen'e teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır'da antrenörlük kursu - Son Dakika Spor


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