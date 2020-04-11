Diyarbakır'da apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da apartman karantinaya alındı
30 dakika önce
Diyarbakır'da apartman karantinaya alındı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 katlı bir apartman, korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.
Diyarbakır'da apartman karantinaya alındı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 katlı bir apartman, korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.
Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar sokakta bulunan 9 katlı Nur Apartman'nın 3'üncü katında ikamet eden 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Aynı aileden 3 kişinin korona virüse yakalanıp hastanede tedavi altına alınmalarının ardından apartman tedbir kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri apartmanın giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatırken, hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:36 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı