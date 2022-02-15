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Diyarbakır'da aracın ön kaputunda şarjörü dolu uzun namlulu silah geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da aracın ön kaputunda şarjörü dolu uzun namlulu silah geçirildi

15.02.2022 12:28
Diyarbakır'da aracın ön kaputunda şarjörü dolu uzun namlulu silah geçirildi

Diyarbakır'da, polisin dikkati sayesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrolde aracın ön kaput kısmında şarjörü tam dolu uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi.

Diyarbakır'da, polisin dikkati sayesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan kontrolde aracın ön kaput kısmında şarjörü tam dolu uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden bildirilen açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Şubat 2022 tarihinde saat 17.20 sıralarında Sur ilçesinde Mardin Yolu üzerinde şüpheli otomobil durduruldu. Polisin dikkati sayesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde yapılan kontrol esnasında, aracın ön kaput kısmında beze sarılı halde bulunan 1 adet şarjörü tam dolu uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, otomobil şoförü M.E.'nin tüfeğin kendisine ait olduğunu beyan ettiği, yanında bulunan M.Y. ile beraber gerekli işlemlerin yapılması için Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirildiği ifade edildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da aracın ön kaputunda şarjörü dolu uzun namlulu silah geçirildi

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Sevgililer Günü, Diyarbakır, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da aracın ön kaputunda şarjörü dolu uzun namlulu silah geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da aracın ön kaputunda şarjörü dolu uzun namlulu silah geçirildi - Son Dakika
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