Edinilen bilgilere göre, Çüngüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak köprüden uçtu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi. Vatandaşlar ve kiplerin çalışmasıyla araç sürücüsü sıkıştığı otomobilde çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'da halıcıdan örnek hareket! Temizlik için gönderilen halının içinden bulduğu 112 bin TL'yi sahibine teslim etti

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı - Son Dakika

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