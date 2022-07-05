Diyarbakır'da araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

05.07.2022 19:28
Diyarbakır'da araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çüngüş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak köprüden uçtu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi. Vatandaşlar ve kiplerin çalışmasıyla araç sürücüsü sıkıştığı otomobilde çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı - Son Dakika
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