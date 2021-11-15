Diyarbakır'da aralarında HDP'li yöneticilerinde olduğu 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

- Diyarbakır'da aralarında HDP'li yöneticilerinde olduğu 14 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin illerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon yapılmasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında öneki gün Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yaptı.

HDP'lilerde gözaltına alındı

Şafak operasyonuyla yapılan operasyonda, HDP Diyarbakır İl Yöneticileri Mehmet Asana, Şeyhmus Yavuz, HDP Bağlar İlçe Nasır Yelter ile İlçe Yöneticisi Hüseyin Baran, HDP Bismil İlçe Başkanı Şakir Demir, HDP Yerel Yönetimler Kurulu üyesi Ömer Filitoğlu, Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Yöneticileri Yasemin Akengin, Mehmet Ali Alkan, Mehmet Süslü ve Abdullah Dengiz, Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkez Yöneticisi Erkan Keskin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube Yöneticisi Gülhan Tekin, Eğitim Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Arzu Koç, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu üyesi Arin Zümrüt, TÜM BEL-SEN Diyarbakır Şube Baki Öndeş, Barış Anneleri Meclisi üyesi Vesiye Yiğit, TUAYDER Yöneticisi Şehrat Uyanık ve Nazife Yiğit, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

14 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilirken, savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden, HDP Diyarbakır İl Yöneticisi Mehmet Asana, HDP Bağlar İlçe Başkanı Nasır Yentar ve İlçe Yöneticisi Mehmet Hüseyin Baran, HDP Bismil İlçe Başkanı Mehmet Şakir Demir, HDP Yerel Yönetimler Kurulu üyesi Ömer Filitoğlu, Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır İl Yöneticileri Yasemin Akengin, Mehmet Ali Alkan, Mehmet Süslü ve Abdullah Dengiz, Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkez Yöneticisi Erkan Keskin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube Yöneticisi Gülhan Tekin, Eğitim Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Arzu Koç ve Barış Anneleri Meclisi üyesi Nezife Yiğit tutuklanarak cezaevine konuldu.

Mahkeme heyeti Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu üyesi Arin Zümrüt, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Baki Öndeş, Abdulkadir Ekinci, HDP Diyarbakır İl Yöneticileri Şeyhmus Yavuz ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği Yöneticisi Şehrat Uyanık'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.