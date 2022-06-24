Diyarbakır'da aralarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da aralarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı

24.06.2022 09:55
Diyarbakır'da aralarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen "huzur" uygulaması çerçevesinde, aralarında yakalama kararı da bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen "huzur" uygulaması çerçevesinde, aralarında yakalama kararı da bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bismil'de yapılan "huzur" uygulamasında, 8'i hakkında yakalama kararı bulunan toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar neticesinde; 2 adet ruhsatsız tabanca, 4,14 gr toz esrar, 34,57 gram kubar esrar, 24 kök Hint keneviri, 1,63 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Yapılan kontroller sonrasında şüpheli 12 şahsın gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 46 şüpheli adliyede 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 46 şüpheli adliyede Son dakika haberi: OSB'de yangın tatbikatı Son dakika haberi: OSB'de yangın tatbikatı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da aralarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:56 Vladimir Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermesini "büyük zafer" olarak yorumladı!
09:53 Trans fenomen Mükremin Gezgin, doğum videosundan sonra yaşadıklarını anlattı: Bana zarar vererek kral olmaya çalışıyorlar
09:34 Marmaris'te yangın ilçe merkezine ulaştı! Yollar trafiğe kapatıldı
09:31 Yemeği yiyen adam parasını ödemeyince lokanta sahibi deliye döndü! Tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü
09:18 Marmaris'te ormanlar kül olmaya devam ediyor! Günün ilk ışıklarıyla acı tablo gün yüzüne çıktı
09:15 Dünya Kupası'nda oyuncu havuzu genişledi! Fazladan 96 oyuncu daha kadrolarda şans bulacak
09:13 Mastürbasyon yapan adam az kalsın ölüyordu! Bilinmeyen tehlikesi ortaya çıktı
00:37 Türkiye Futbol Federasyonu, 2 yıl daha beIN Sports ile sözleşme imzaladı
23:53 Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 10:02:14. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da aralarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement