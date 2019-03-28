Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisi, Çağlayancerit'te Yakalandı
1 saat önce
DİYARBAKIR Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle aranan M.S.E., Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
DİYARBAKIR Cumhuriyet Savcılığı
tarafından terör örgütü PKK
'ya silah temin ettiği gerekçesiyle aranan M.S.E., Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.
Çağlayancerit İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği öne sürülen M.S.A.'nın ilçede bulunduğunu belirledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca da aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen jandarma, M.S.A.'yı, gizlendiği Düzbağ
Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan M.S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Çağlayanceritkahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:49 Kaynak: DHA
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