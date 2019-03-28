Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisi, Çağlayancerit'te Yakalandı

Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisi, Çağlayancerit'te Yakalandı

1 saat önce

DİYARBAKIR Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle aranan M.S.E., Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisi, Çağlayancerit'te Yakalandı, System.String[]
DİYARBAKIR Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle aranan M.S.E., Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği öne sürülen M.S.A.'nın ilçede bulunduğunu belirledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen jandarma, M.S.A.'yı, gizlendiği  Düzbağ Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan M.S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Çağlayanceritkahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:49 Kaynak: DHA

Jandarma, Çağlayancerit, PKK, Güncel
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