Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisi, Çağlayancerit'te Yakalandı (2)

Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisi, Çağlayancerit'te Yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisi, Çağlayancerit'te Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:20 Kaynak: DHA

Jandarma, Çağlayancerit, PKK, Güncel
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