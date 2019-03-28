Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisi, Çağlayancerit'te Yakalandı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İl Jandarma
Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:20 Kaynak: DHA
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