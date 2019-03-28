Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisine, Çağlayancerit'te Operasyon

Diyarbakır'da Aranan PKK Şüphelisine, Çağlayancerit'te Operasyon

1 saat önce

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle aranan M.S.E., Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle aranan M.S.E., Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği öne sürülen M.S.A.'nın ilçede bulunduğunu belirledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen jandarma, M.S.A.'yı, gizlendiği Düzbağ Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan M.S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:44 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Çağlayancerit, PKK, Güncel
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