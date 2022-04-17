Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı

17.04.2022 20:51
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ormandışı Mahallesi'nde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu R.B, Y.M, E.G, M.C.M. ve M.M. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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