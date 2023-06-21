Diyarbakır'da iki kardeş arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzeni tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da iki kardeş arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzeni tarafından öldürüldü

21.06.2023 14:54

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kardeş markette uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki kardeş, alışveriş yaptıkları markette arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli oldukları kuzenleri tarafından silahla öldürüldü. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Selahattin Eyyubi Mahallesi 312. Sokakta bir marketin içinde çarşı ve mahalle bekçisi M.K., kuzenleri olan iki kardeş H.K. ve K.K.'ye silahlı saldırıda bulundu. İki kardeş, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kardeşler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

YAKALANDI

Yakınları gözyaşlarına boğulurken, şüpheli kaçtıktan kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Erhan Yılmaz: iki kuruş mal ve para için görgüsüzlük Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Mehmet Pamuk: Arazi adına öldürmek Moda olmuş Herkez birbirini örnek alıyor Bizde bu kanunlar varken İdam olmadığı sürece Daha çok canlar gidecek bizede seyretmek düşecek Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • Dalyan ÖZBAY: İşte dünya malı değil mi? 100 lerce dönüme sığamazsın ama öbür taraf için 2 m² yetiyor. Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da iki kardeş arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzeni tarafından öldürüldü - Son Dakika


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