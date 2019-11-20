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Diyarbakır'da arazi kavgası: 1 ölü

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iki aile arasında arazi meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da arazi kavgası: 1 ölü, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iki aile arasında arazi meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Çermik'e bağlı Ağaçhanlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri, vücuduna kurşun isabet eden 43 yaşındaki İsmail Hakkı Ağaçhanlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Ağaçhanlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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