Diyarbakır'da arazi kavgası: 14 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da arazi kavgası: 14 yaralı

17.04.2022 20:32
Diyarbakır'da arazi kavgası: 14 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı, bıçaklı, sopalı meydan kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı, bıçaklı, sopalı meydan kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Olay, Silvan ilçesi kırsal Ormandışı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Munar ve Atag aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 14 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Güvenlik güçleri olayın yaşandığı mahalle ile hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da arazi kavgası: 14 yaralı

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Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da arazi kavgası: 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da arazi kavgası: 14 yaralı - Son Dakika
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