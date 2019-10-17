Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da arazi kavgası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da arazi kavgası: 3 yaralı

Diyarbakır'da arazi kavgası: 3 yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da arazi kavgası: 3 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Filizören köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki aile arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışma yaşadı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.


Köydekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servis bölümüne kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öldürülen kadın teröristin annesinden HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere çağrı: Vazgeçmesinler
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı Taksici aracına tekme atan şahsa uçan tekmeyle karşılık verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:59:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da arazi kavgası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]