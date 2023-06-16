Arazi kavgasında yaşamını yitiren 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Arazi kavgasında yaşamını yitiren 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

16.06.2023 13:51

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada ölen 9 kişi toprağa verildi. Mezarlıkta çekilen kareler yürek dağlarken saldırıda yaralanan 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildi.

Katliam gibi arazi kavgasında cenazeler toprağa verildi

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Bismil ilçesine bağlı Serçeler Köyü'nde husumetli iki aile arasında dün sabah saatlerinde tarla sürme nedeniyle tartışma yaşandı. Anlaşmazlığın devam etmesiyle ekinleri biçmeye giden Taş ile Almayaç aileleri fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralıların da durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Katliam gibi arazi kavgasında cenazeler toprağa verildi

KÖYLERİNDE DEFNEDİLDİLER

Dün Adli Tıp Morgu'na kaldırılan 9 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah doğru köylerine götürülerek defnedildi. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Alyamaç ailesinden Selim Alyamaç ile Emin Alyamaç'ın kardeş olduğu öğrenilirken Muhammed Alyamaç, Ömer Alyamaç ve Yunus Alyamaç Sarı Hüseyin köyünde, Taş ailesinden ise Mehmet Can Taş, Halil Taş, Orhan Taş ve Serhat Taş, Serçeler köyünde defnedildi. Jandarmanın köyde geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

Katliam gibi arazi kavgasında cenazeler toprağa verildi
Katliam gibi arazi kavgasında cenazeler toprağa verildi
Katliam gibi arazi kavgasında cenazeler toprağa verildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Ahmet Ev: Ah be insanoğlu hiçmi ders almazsın daha önce yaşananlardan, kefenin cebi yok diye boşa mı demiş atalarımız, ne götürebildi ölen kardeşlerimiz Allah ailelerine sabırlar versin. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • sait acar: 2000 dönüme sığmadınız. Şimdi 2 metre de, huzur içinde uyuyun. Cevap Yaz 129 3 Yayından Kaldır
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Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazi kavgasında yaşamını yitiren 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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